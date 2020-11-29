Тюменцы поучаствовали в полуфинале Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

Полуфинал молодёжного Кубка по менеджменту «Управляй!» - одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» - прошёл на минувшей неделе в Тюмени. Мероприятие прошло в очно-заочном формате с участием студентов, которые показали наилучшие результаты в отборочном этапе.

Как отметил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков, в таких конкурсах необходимо участвовать для того, чтобы понимать, насколько ты актуален в современном мире.

- Конкурсы предоставляют широкий спектр возможностей и призов, которые можно использовать во благо себе, - отметил он.

В рамках кубка участники попробовали себя в роли руководителей виртуальной кампании при помощи специального бизнес-симулятора и в условиях, максимально приближенных к реальным. Основная цель таких соревнований – выявить студентов и выпускников вузов, которые обладают управленческим потенциалом студентов, и создать условия для развития их компетенций и адаптаций на рынке труда.

Отметим, что Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.