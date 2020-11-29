В Тюмени с 2021 года повысят стипендии одаренным детям

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Дополнительное образование Тюмени получит в 2021 году 294 млн 796 тысяч рублей. Еще 360 тысяч рублей – на ежемесячные стипендии главы города одаренным детям. Ранее ребята получили по 900 рублей, теперь будут по 1000 рублей. Рассчитывать на выплаты могут 30 талантливых ребят за особые успехи.

Такие же стипендии предусмотрены за успехи в спорте и образовании. В образовании 140 получателей, в спорте – 30, сообщает «Вслух.ру».

В департаменте образования отмечают, что за последние пять лет число ребят от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, увеличилось на 14%. За 9 месяцев 2020 года эту категорию вошли 9 тысяч 564 ребят из общего числа получателей услуг, сообщила директор департамента культуры Ирина Алексеева.

Она отметила, что учащиеся учреждений допобразования и участники клубов достойно представляют регион на региональных, всероссийских конкурсах. Среди них стоит отметить фонд «Новые имена», национальную премию «Будущее России», фестиваль юных художников «Уникум», областной конкурс «Дебют» и др. «За 9 месяцев участниками конкурсов различных уровней стало более 4 тысяч, из них 3 тыс. 883 человека (93%) заняли призовые места, сообщила директор департамента.