Елки с необычными письмами появились в Тюмени

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Главный волшебник Нового года уже получает тысячи посланий от юных тюменцев. Часть из них появится на Елке желаний. Тюменцы могут помочь Деду Морозу подарить мечту детям из многодетных семей.

По информации «Тюменской области сегодня», письма от детей из многодетных семей Тюмени традиционно попадают на елки в торговые центры, где каждый житель города может ознакомиться с ними. В красочных открытках – обычные мечты детей: мальчишки часто просят машинки, железную дорогу, настольный хоккей, конструкторы, футбольные мячи; девчонки – кукол, коляски, пластилин, наборы «Кухня», «Доктор», «Парикмахерская». Подростки мечтают о наушниках, колонках, скейтах, самокатах и роликах. Часто просят сладости, ватрушки для катания с горок и развивающие игрушки.

Тюменцы могут приносить подарки в офис организаторов – общественную организацию «Радость». На сегодня в акции принимают участие две сотни детей.