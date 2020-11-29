Глава Ишима взял под контроль программу капремонта домов

Капремонт кровли дома в Ишиме. Фото с сайта администрации города Ишим

До 20 октября 2020 года должен завершиться капитальный ремонт многоквартирных домов в Ишиме. Речь идет о домах, которые попали в программу капремонта на 2018-2020 годы.

Глава Ишима Федор Шишкин взял под личный контроль этот вопрос, сообщает «Тюменская линия». - Перед подрядчиками поставлена задача - завершить работы по краткосрочной программе, рассчитанной на 2018-2020 годы, на 100% до 20 декабря, - сказал Шишкин на совещании.

По данным пресс-службы администрации города, в краткосрочную программу вошли 443 многоквартирных жилых домов. Подрядчикам необходимо отремонтировать 77 кровель, 167 фасадов, 96 фундаментов, 46 подвалов, 96 систем водоснабжения и 54 – водоотведения, 111 - электроснабжения, 115 - теплоснабжения, 23 - газоснабжения. В настоящее время план работ выполнен на 95%.