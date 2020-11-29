Погода в Тюмени 29 ноября: пасмурно и морозно

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Воскресенье 29 ноября с раннего утра выдалось снежным и маловетренным. Температура воздуха составит -13 градусов. Днем температура воздуха не изменится, а вот и без того высокое атмосферное давление пойдет в рост и составит 777 мм рт. Столба. Ветер северо-западный 1,7 метров в секунду. Пасмурно и без осадков.

Вечером и ночью похолодает до -15 градусов. Ветер не изменится, облачно и без осадков. По данным Яндекс.Погода, ощущаться на улице будет как -20 градусов.

По народному календарю 29 ноября - Матвеев день. Наши предки смотрели на погоду и верили, что если в этот день идет снег, то начнутся сильные метели. Ветреная погода – к холодной и вьюжной зиме. Если за окном мороз, то и зима суровой будет. Чем теплее погода, тем холоднее зима будет. Выпавший снег будет до весны лежать.