Тюменские поисковики представили исследовательские работы на международной конференции «Судьба солдата»

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Руководитель «Областного Поискового Центра им. Артура Ольховского» Ростислав Ольховский и руководитель Музея истории поискового движения Тюменской области Татьяна Смирнова приняли участие в международной конференции «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований». Мероприятие, которое проходит в Москве на базе Общественной палаты РФ, призвано повысить методический уровень исследований по установлению судеб погибших защитников Отечества, в т.ч. погибших в плену.

Тюменцы поделились своим опытом работы в докладах «Составление исследовательского отчета по результатам проведения полевых поисковых экспедиций как создание исторического источника на примере работы поисково-разведывательной экспедиции «Горящие камни» и «Цикл интегрированных уроков «Сохраняя память» как форма вовлечения молодёжи в архивно-мемориальную работу».

Конференция «Судьба солдата» направлена на обобщение опыта работы с различными типами архивных документов, которые содержат сведения о погибших военнослужащих и военнопленных, с электронными базами данных документов. Также специалисты из разных стран мира сравнят подходы к работе с информацией, обсудят проблемы уточнения архивных данных и перспективы работы в новых информационных условиях.