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Киберспорт в России и мире

Стартовал приём заявок на Открытый кубок губернатора Тюменской области по киберспорту

Tyumen Cyber Cup пройдёт с 5 по 20 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стартовал приём заявок на Открытый кубок губернатора Тюменской области по киберспорту

Стартовал приём заявок на Открытый кубок губернатора Тюменской области по киберспорту

Приём заявок на участие в киберсобытии года - турнире Tyumen Cyber Cup начался в Тюмени. В 2020 году состязания пройдут в рамках Открытого Кубка губернатора Тюменской области в онлайн-формате.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, в период пандемии состязания в онлайн-формате – профилактическая мера, которая позволит интересно и с пользой провести время, не выходя из дома, получить игровой статус и стать частью крупного киберспортивного мероприятия.

Принять участие в Открытом Кубке губернатора Тюменской области могут жители Тюменской области, Югры и ЯНАО, достигшие на 16 ноября четырнадцати лет. Однако на соревнования в дисциплинах Counter Strike GO и Fortnite, допускаются молодые люди от 18 лет. В общей сложности, турнир пройдёт в 5 дисциплинах: Dota 2, CS:GO, World of Tanks, Hearthstone, Fortnite в индивидуальном и групповом зачетах. Последний представлен несколькими вариантами: можно играть в команде по два, три или пять человек.

По словам председателя Тюменского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Романа Чуйко, Тюменская область – лидер УФО по количеству киберспортивных арен и тренировочных центров. Только в Тюмени насчитывается более 500 игровых мест, которые помогают спортсменам оттачивать мастерство и пробовать собственные силы.

- Кибератлеты и любители часто выбирают профессии, связанные с IT-специальностями, а некоторые запускают стартапы, - отметил он.

Заявки на участие принимаются на сайте кибертюмень.рф. Для групповых дисциплин – до 4 декабря, для выступлений соло – до 11 декабря. Сам турнир пройдёт с 5 по 20 декабря. Общий призовой фонд, который разделят победители турнира, составит 1 миллион рублей.