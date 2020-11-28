Безработные жители смогут обучиться востребованным в Тюменской области профессиям Фото: pixabay.com

Более двух тысяч жителей Тюменской области пройдут обучение по наиболее востребованным на рынке труда профессиональным компетенциям до конца 2020 года.

Как сообщили в Центре опережающей профессиональной подготовки ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», Рособрнадзор, Роструд и Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»» запустили программу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию россиян, пострадавших из-за пандемии. Вместе с тюменцами обучение пройдут ещё 110 тысяч россиян.

Получить новую профессию или повысить квалификацию абсолютно бесплатно смогут жители региона трёх категорий:

- люди, находящиеся под риском увольнения или ухудшения условий труда;

- выпускники вузов и ссузов 2020 года;

- безработные тюменцы.

Всего за месяц на бесплатное обучение по одной из 43 профессий поступило более 3-х тысяч заявок от жителей Тюменской области. Это совместный результат деятельности 14-ти центров обучения «Ворлдскиллс», которые расположены на базе образовательных организаций Тюменской области. В их числе: ТюмГУ, ТИУ, образовательные учреждения Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска.

Основная цель обучения – найти свое место на рынке труда. Многие хотят открыть свое дело или стать самозанятыми.