В Тюменской области судмедэкспертам будут помогать роботизированные голосовые помощники

Роботизированные голосовые помощники вышли на службу в Тюменское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, виртуальные работники существенно повысят скорость выполнения многих медицинских процедур.

Голосовые помощники – это комплекс для голосового заполнения медицинских документов «Voice2Med» группы компаний «ЦРТ». Благодаря новой технологии голосового ввода текста, можно в режиме онлайн и с помощью гарнитуры диктовать информацию, которая моментально расшифровывается и вносится в протокол. Учитывая, что заполнение документов отнимает большую часть времени врачей, программа поможет сократить на это уйму времени.

Тюменская область получила 52 лицензии на пользование системой, и 13 из них отправились в бюро. Голосовые помощники появятся в отделениях судебно-медицинской экспертизы трупов, в гистологическом, биологическом и медико-криминалистическом отделениях.

По словам начальника Тюменского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Александра Калашникова, особенно полезным помощник будет специалистам, работающим с биологическими объектами.

- Сейчас экспертиза требует присутствия двух человек – врача и лаборанта, который ведет запись вручную. Использование «Voice2Med» позволит не только ускорить сам процесс, но и высвободит время для выполнения сотрудниками других задач, - отметил он.