Тюменцы старшего поколения развивают популярные проекты в онлайн-формате

Тюменские представители старшего поколения осваивают виртуальное пространство из-за пандемии коронавируса. С помощью кураторов Областного геронтологического центра, Благотворительного фонда «Старшее поколение» и наставников из разных сфер они развивают популярные проекты, но теперь в онлайн-формате. Каждый из проектов соответствуют основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

В их числе:

- «ГидыTMN 55+» - опытные экскурсоводы проводят дистанционные туры, делают презентации и рассказывают о секретах Тюмени через платформу ZOOM;

- «Бабушкин Workout» - опытные спортивные волонтёры уверены, что вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой нужно всегда, особенно при снижении двигательной активности. Именно поэтому добровольцы организовали онлайн-тренировки и привлекли к участию профессиональных тренеров в рамках марафона «#PROкачаемся»;

- «#Бабушки особого назначения» - спецотряд 55+ проводит интернет-рейды и знакомит сверстников с правилами безопасности по семи направлениям;

- «Школа имиджа и стиля «Элегантный возраст»» - уроки красоты тоже переведены в онлайн-формат. Совсем скоро бьюти-волонтеры планируют серию вебинаров и съемку коротких видео-лайфхаков с советами на каждый день.

Волонтёры старшего поколения планируют и дальше развивать онлайн-инициативы. Присоединиться к ним могут все желающие.