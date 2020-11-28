В ялуторовскую больницу поступило оборудование, позволяющее заботиться о женском здоровье

Фото: Дарья Ровбут, пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №23» (г. Ялуторовск)

В ялутровскую Областную больницу №23 поступило новое медицинское оборудование, которое помогает заботиться о женском здоровье. Вся техника закуплена в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Теперь в операционной врачи проводят диагностические процедуры при помощи гистероскопа. Это такое эндоскопическое приспособление, которое позволяет выявлять различные патологии женской мочеполовой и репродуктивной системы. Также оборудование может находить изменения, способные нарушить работу конкретных органов.

При помощи гистероскопа можно проводить другие манипуляции – например, биопсию или удаление полипов. Как и большинство эндоскопического оборудования, гистероскоп может проводить малоинвазивные вмешательства, которые доставляют пациентам минимум неприятных ощущение, не требующие наркоза.

По словам специалистов, около 20% пациенток, обратившихся за помощью к ялуторовским акушерам-гинекологам, могут направить на гистероскопическое обследование. К примеру, если есть подозрение на некоторые виды миомы матки, наличие полипов, спаек или аномалий развития, для выяснения причин маточных кровотечений и бесплодия.

Учитывая то, что в операционной Областной больницы №23 не так давно появилось новое оборудование для визуализации, качество диагностики будет ещё выше.