Врачи Тюменской области применяют уникальную методику для хирургического лечения аритмии

Фото: Тамара Шаргина, пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

В Областной клинической больнице №1 совершенствуют методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в рамках национального проекта «Здравоохранение». В августе 2020 года врачи стали применять уникальную малотравматичную методику для хирургического лечения аритмии. Несмотря на пандемию коронавируса, специалисты продолжают высокотехнологичное лечение, и теперь у пациентов с серьёзными нарушениями ритма сердца есть шанс выздороветь.

Врачи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции вместе с торакальными хирургами выполнили тораскопическую эпикардиальную радиочастотную изоляцию левого предсердия пяти пациентам. У всех долгое время были нарушения ритма сердца, поэтому их выздоровление было под большим вопросом. Из-за большого риска сделать операцию раньше было невозможно, однако сейчас они проходят реабилитацию после операции по новой технологии.

За операцией следил эндоскоп через микроотверстия с правой и левой сторон грудной клетки. Через доступ к нужным участкам, ответственным за нарушение ритма фибрилляции, предсердия специалист «прижег» очаг аритмии. Кроме того, пациентам удалили ушко левого предсердия, в котором формируются тромбы. Таким образом врач исправил нарушение ритма и минимизировал риск развития инсульта.

Такую технологию отличает высокая эффективность, малая травматичность и быстрая реабилитация после операции.