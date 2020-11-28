Тюменцы узнают о влиянии рекламы на инстинкты человека. Фото - pixabay.com.

Научная журналистка, автор и ведущая видеоблога «Всё как у зверей» Евгения Тимонова расскажет тюменцам, как реклама действует на человека. Ее лекция пройдет 5 декабря в 13.00 в кафе «Среда».

Евгения Тимонова с 2012 года ведет программу «Всё как у зверей» на Youtube, в которой объясняет поведение человека через аналогии с животным миром. На лекции в Тюмени новый спикер проекта расскажет, как реклама залезает в голову и на какие кнопки нажимает, чтобы менять человеческое поведение. Евгения Тимонова расскажет об эмоциях, сверхстимулах, подражании и других древних способах манипулировать желаниями людей.

– Думаю, что каждый из нас хоть раз в жизни покупал что-нибудь ненужное или после просмотра рекламного ролика просто мечтал купить ту или иную вещь. Почему это происходит, мы узнаем на лекции Евгении Тимоновой, – рассказала Виктория Елизарова, руководитель проекта «КонцептХаб», передает Moi-portal.ru.