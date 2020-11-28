«Капитаны двора» набирают волонтеров. Фото - "КЦСОН Тюменского района" в ВК.

Тюменских подростков приглашают присоединиться к социальному проекту. «Капитаны двора» объявили набор добровольцев в команду.

Ребята будут медиаволонтерами (нужно вести социальные сети проекта), организаторами мероприятий в онлайн-формате и дворовыми вожатыми. Желающим, которым уже исполнилось 14 лет, нужно отправить заявку через официальную группу «Капитанов двора» или через сайт.

Напомним, что активисты организуют досуговые площадки для тюменцев по месту жительства. В осенне-зимний сезон на площадке «Дворовые игры» дети вместе с родителями познакомятся с зимними подвижными играми, на танцевальной научатся красиво двигаться, а на спортивной площадке смогут покататься с малых горок на сноубордах, поиграть в хоккей с мячом, передает «Тюменская линия».