В распоряжении нижнетавдинских врачей – новая машина скорой помощи. Фото: Ольга Крыльцова

Новая машина скорой помощи поступила в распоряжение областной больницы № 15, которая находится в Нижнетавдинском районе.

– В Нижнетавдинском районе сейчас работают две общепрофильные бригады. Есть пять машин, большинство из них «возрастные», существует риск поломки. Бригадам приходится преодолевать большие расстояния, чтобы забрать пациентов из отдаленных сел или отвезти некоторых в больницы Тюмени. Новая «Газель» пришлась очень кстати, – сообщил врач скорой помощи Илья Климов.

По его словам, машина имеет эргономичный салон, здесь больше пространства для работы с пациентом. Оборудование компактное, но функциональное. Электрокардиограф «Валента» имеет подключение к сети «Интернет» и позволяет фельдшеру немедленно передать данные кардиологу для консультации. Современный аппарат искусственной вентиляции легких имеет электронное управление.