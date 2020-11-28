Тюменцы обязаны уплатить имущественные налоги до 1 декабря. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцы обязаны уплатить имущественные налоги до 1 декабря. Речь идет о местных жителях, которые имели в собственности квартиры, дома, земельные участки и транспорт в 2019 году.

– Собственникам направлено более 700 тысяч уведомлений на уплату земельного, транспортного, налога на имущество на общую сумму более 2,8 млрд рублей. Эти деньги поступают в местные бюджеты: транспортный – в региональный, земельный и на имущество – в муниципальный. Средства направляются на строительство, ремонты, благоустройство, а также на социальную поддержку, – сообщили в пресс-службе УФНС по Тюменской области.

Отметим, что на официальном сайте управления есть сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», зайти в который можно через «Госуслуги». Здесь можно получить уведомление, проверить, оплачивали ли налоги раньше (наличие или отсутствие задолженности будет указано), а также заплатить, передает «Вслух.ру».