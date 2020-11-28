Тюменцы скажут спасибо своим мамам с помощью хештега

Тюменцы скажут «спасибо» своим мамам с помощью хэштега. Фото - pixabay.com.

В 2020 году День матери выпал на 29 ноября. Тюменцам предлагают воспользоваться интересной идеей, чтобы поздравить главных женщин в их жизни.

Участвуйте во флешмобах и размещайте поздравления под хештегом #СПАСИБОМАМЕ, чтобы все знали, как вы любите своих мам.

- Флешмоб «Признание маме» – разместите трогательное обращение к маме.

- Флешмобы «Танец с мамой», «Пой про маму», «Мамины мечты» – снимите момент осуществления мечты или реакцию на подарок.

- Выложите детский рисунок на тему «Моя мама самая красивая!».

- Приготовьте блюдо по маминому рецепту и выложите его под хештегом #помаминомурецепту.

И не забудьте заехать в гости или позвонить маме, особенно если она в группе риска по коронавирусу. Ведь сейчас так важно беречь друг друга.