Опытные эксперты научат тюменских родителей разговаривать с детьми о сексе

Опытные эксперты поговорят с тюменскими подростками о сексе и преодолении кризиса. Фото предоставлено "КП".

Уже завтра в Тюмени пройдет крупный онлайн-форум для родителей и подростков «Семья&RocketForum online», который объединит на своей площадке самых интересных спикеров из сферы социальной защиты населения, семейной психологии и подростковой мотивации.

Так, в рамках первой секции «Семья&RocketForum online» выступит начальник отдела социальных выплат ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по Тюменской области Анна Пермитина, которая подробно расскажет тюменцам о новых условиях и возможностях материнского капитала в 2020 году.

– Очень много вопросов уже сейчас приходит экспертам секции семейной психологии, – рассказывает организатор мероприятия, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Форум затрагивает такие сложные для родителей темы, как развод, разговоры с подростком о сексе, детский буллинг. Поэтому мы пригласили опытных экспертов, которые смогут дать эффективные советы, чтобы семья смогла преодолеть возникающие перед ней кризисы.

Фото предоставлено "КП".

Третья часть форума будет посвящена подростковой мотивации. Откроет ее Данил Чащин, известный режиссер театра и кино, родом из Тюмени.

Участие в форуме бесплатное, но необходима регистрация.

Обо всех спикерах и темах лекций можно прочитать тут.