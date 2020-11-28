Тюменский врач рассказала, каким должно быть питание кормящей матери. Фото - pixabay.com.

День матери в этом году выпал на 29 ноября. И помощник врача по общей гигиене из Тюмени решила напомнить женщинам, которые лишь недавно стали мамами, каким должно быть питание кормящей женщины.

Очень важно разнообразие пищи и ее полноценность, чтобы у ребеночка не было авитаминоза. Но все же есть вредные продукты, от которых лучше отказаться. Это соленья и маринады, консервы, красные яблоки, арахис, специи, тропические фрукты (ананасы, манго, авокадо, персики), раки, крабы и креветки, клубника, шоколад, газированные напитки, алкоголь и копченые продукты.

По словам помощника врача по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Венеры Фоминой, каждый день молодая мама должна есть мясо или рыбу, молоко или кефир, творог, яица, растительное и сливочное масла, хлеб, крупы и макароны, картофель и другие овощи, фрукты и ягоды.

Все это нужно распределить на 5-6 приемов пищи средними порциями. Первые 4 месяца следует вводить новые продукты постепенно, обращая внимание на реакцию малыша. Выпивать в сутки рекомендуется на 1 л жидкости больше, чем обычно, из них не менее 0,5 л молока или кефира. Перед первым и последним кормлением ребенка лучше выпить стакан кефира или молока,сообщает "Мегатюмень"