В тобольской больнице обустроили отдельное помещение для пациентов с ОРВИ

Фото: Дмитрий Уженцев, пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №3»

Отдельное помещение для пациентов с признаками ОРВИ обустроили в отделении неотложной медицинской помощи детскому населению в Тобольске. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, чтобы разделить потоки пациентов, администрация областной больницы № 3 выделила около 50 квадратных метров регистратуры. Раньше там располагались стеллажи с бумажными картами пациентов, убрать их удалось благодаря переходу на электронную амбулаторную карту.

Помещение оборудовали отдельным входом с улицы, так что здоровые дети, которые посещают поликлинику, не пересекаются с ребятами, заболевшими ОРВИ.

Кстати, помещение полностью изолировано от основной регистратуры. Чтобы пациентам было комфортнее, здесь обустроена зона ожидания приема с пеленальным столиком, вешалкой, кулером и антисептиком для обработки рук. Администратор помещения помогает пациентам сориентироваться, отвечает на вопросы, выдает маску (если ее нет), распределяет потоки пациентов и оформляет согласие на медицинское вмешательство.

Также для приема пациентов выделили три кабинета для оказания неотложной помощи. В одном кабинете принимает фельдшер, в двух других – врачи-педиатры. Отделение работает с 8 утра до 8 часов вечера.