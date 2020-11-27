Тюменские аграрии используют в работе уникальные новейшие технологии Фото: pixabay.com

Уникальные новые технологии, которые помогают повысить качество продукции, используют в своей работе тюменские аграрии. Например, коров сейчас доят роботы, тогда как раньше всё стадо доили руками. В агрофирме «Колос» роботизированная установка позволила увеличить надои, улучшить качество молока и освободить работников от ручного труда. Кроме того, здесь установлена система Herd Navigator, которая автоматически отбирает пробы молока и следит за состоянием здоровья каждой коровы.

Эти технологии применяются не только во время производства, но и при хранении и перевозке товаров. К примеру, компания «Золотые луга» увеличила количество температурных датчиков в своих помещениях, что значительно улучшит качество доставки и сократит случаи возврата «молочки».

В компании «ЗапСибХлеб-Исеть» установили систему мониторинга сельхозтехники, которая позволяет следить онлайн за перемещением транспорта, записывать историю маршрутов, стоянок и сохранять полученную информацию в базе данных. Установленная система автопилотирования Trimble в любых климатических условиях проводит трактор идеальным курсом. Все это приводит к максимальной производительности, экономии горючего, семян и химических веществ.

Неотъемлемой частью сельского хозяйства Тюменской области стали и информационно-навигационные системы. Изготовленный план полей хозяйства загружают в программу Google Earth, а затем карты экспортируются в бортовой навигационный комплекс «Агронавигатор», установленный в кабине автомобиля. При движении по участкам поля с каждого из них отбирают около 15 – 20 почвенных пробы, которые смешиваются в единый образец участка. Почвенные образцы анализируют в агрохимической лаборатории на содержание элементов питания. По результатам агрохимического определения почвы создаются многослойные электронные карты для их дальнейшего использования.