Уникальный корм для рыб и креветок из Тюменской области активно закупают азиатские страны Фото: pixabay.com

Индивидуальный предприниматель из Тюменской области Владимир Муратов двадцать лет занимается производством стартового корма для рыб и креветок. И этот продукт очень популярен среди зарубежных компаний Индии, Вьетнама, Филиппин, Шри-Ланки, Бангладеш и Индонезии. По данным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, каждый год в азиатские страны экспортируется около 4 тысяч тонн этого уникального продукта, не имеющего аналогов в России.

Доля экспорта в выручке предприятия составляет 90%. Причем продажи идут от производителя до прямых потребителей. При этом объем поставок за рубеж за последний год вырос на 10%. Иностранным фирмам, которые выращивают креветок, нужен стартовый корм. Ведь без него личинка просто не вырастет.

По словам директора компании по производству стартового корма Владимира Муратова, в России есть соленые озера, в которых растут артемии. Именно из них и производится конечный продукт в виде корма.

– Представим куриное яйцо. У него есть скорлупа, которую человек не ест. Мы же научились эту скорлупу убирать, оставляя яйцо живым. Примерно так происходит наша переработка артемий, – рассказал он.

Артемии добывают в Крыму, Новороссийские и в других городах с солеными озерами. Переработкой занимаются тюменцы с помощью уникальной технологии, которой нет ни у кого в мире. Кстати, достижения компании оценили всероссийской премией «Экспортер года»: директор предприятия стал победителем в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «Малое и среднее предпринимательство».