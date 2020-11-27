В Тюменской области мессенджеры стали одним из новых инструментов телемедицины Фото: pixabay.com

В тюменской городской поликлинике № 1 придумали необычный способ для общения с пациентами. Заручившись их согласием, врачи создали в вайбере специальную группу для больных сахарным диабетом первого типа, где размещают информацию о режиме работы поликлиники и о времени проведения «Школ здоровья». А еще эндокринологи и медсестры проводят групповые и индивидуальные консультации по вопросам профилактики обострений заболевания.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, группу создали в октябре и за два месяца она доказала свою эффективность. Например, одному пациенту после обращения в чате специалист скорректировал инсулинотерапию. Мужчина на фоне острого респираторного заболевания начал отмечать нестабильные цифры гликемии. С помощью мессенджеров удалось стабилизировать состояние больного и не допустить опасных осложнений патологии.

По словам специалиста городской поликлиники № 1 Айнура Шабанова, информационная поддержка и возможность быстро получить информацию важны для пациента, особенно в период пандемии коронавируса.

– Это позволяет нам общими усилиями держать хроническое заболевание под контролем, не допускать развития критических состояний, – пояснил он.

Отметим, что с появлением коронавируса телемедицинские технологии приобретают всё большую актуальность. Специализированные группы в мессенджерах – один из новых инструментов телемедицины. Еще четыре года назад Всемирная организация здравоохранения признала мессенджеры важным средством предоставления услуг здравоохранения и охраны здоровья населения.