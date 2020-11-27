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«Волонтеры культуры» Тюменской области поделились опытом на региональном семинаре

Мероприятие состоялось в онлайн-формате
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«Волонтеры культуры» Тюменской области поделились опытом на региональном семинаре

«Волонтеры культуры» Тюменской области поделились опытом на региональном семинаре

Первый региональный семинар волонтеров культуры Тюменской области состоялся 25 ноября в онлайн-формате, в рамках национального проекта «Культура». Во время мероприятия состоялась презентация проектов волонтеров культуры, три образовательных занятия, а также выступления региональных и федеральных экспертов из Тюмени, Москвы, Курска, Санкт-Петербурга, Владикавказа и Петрозаводска. Кроме того, участники семинара узнали об особенностях грантовой деятельности, юридических аспектах волонтерской деятельности и продвижении волонтерских проектов.

Опорный центр «Волонтеры культуры» Тюменской области поделился успешным опытом работы, рассказав об организации проектов «Добрые сказки для особых детей», «Капитаны двора», о фестивале восстановления исторической среды города «Том Сойер Фест. Тюмень», проекте по организации инклюзивного туризма в Тюменской области «Истоки» и выставочном проекте «Все свои. Синхронизация».

В общей сложности в семинаре поучаствовали более 100 кураторов развития добровольчества в сфере культуры муниципальных образований Тюменской области, волонтеров, которые участвуют в деятельности движения, и будущих волонтеров культуры.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», региональное сообщество движения «Волонтеры культуры» создали на базе исторического парка «Россия – моя история» в мае 2019 года. Добровольцы содействуют реализации творческих и социокультурных проектов, а также сохранению культурного наследия и восстановлению памятников истории и культуры.

Культура