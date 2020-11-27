В Тюменской области больным коронавирусом начали выдавать бесплатные лекарства Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бесплатные лекарства, купленные за счёт средств федерального бюджета, начали выдавать в Тюменской области пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Об этом на своих страничках в социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, региональная программа по обеспечению бесплатными лекарствами людей с ковидом и контактных лиц продолжает действовать.

– В рамках программы лекарственная поддержка оказана уже 22 тысячам жителей региона, – рассказал губернатор. – Завтра начнется отпуск в медицинские организации препаратов, приобретенных за счет областного бюджета для пациентов групп риска с ОРВИ – это люди с хроническими заболеваниями и лица старше 65 лет.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, медицинские организации Тюмени и муниципальных районов заканчивают получать лекарства для лечения коронавируса в амбулаторных условиях. Все препараты дают пациентам на дому, если у человека подтвержден ковид. Набор формируется в зависимости от того, какое лекарство нужно тому или иному пациенту. Специалисты в средствах защиты приезжают к пациентам домой и выдают препараты.

Александр Моор выразил уверенность, что в регионе справятся с пандемией.

– Для этого у нас есть всё необходимое. Но многое зависит и от вас, берегите себя! – подчеркнул он.