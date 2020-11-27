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Происшествия

Тюменец побил скалкой заснувшую за столом супругу

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец побил скалкой заснувшую за столом супругу.

Тюменец побил скалкой заснувшую за столом супругу.

Фото: Ольга Крыльцова

В отдел уватской полиции обратилась 34-летняя жительница поселка Демьянка. Женщина сообщила, что муж угрожал ей убийством.

В день происшествия супруги у себя дома с гостями распивали алкоголь. Когда женщина задремала за столом, муж начал наносить ей удары ладонью по лицу. Испуганная гражданка схватила скалку в попытке защититься. Но злоумышленник отобрал скалку и стал бить ею потерпевшую. При этом мужчина грозил взять охотничье ручье и застрелить её. К счастью, гостям удалось разнять дерущихся.

– Женщина рассказала участковому, что это уже не первый подобный конфликт между ними. Агрессию мужа вызывает её желание подать на развод. После случившегося она все же подала заявление о разводе, – сообщили подробности в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Группой дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Криминал