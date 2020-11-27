Ольга Швецова: «Социальная ориентированность тюменского бюджета остается неизменной». Фото - www.duma72.ru.

Председатель комитета областной думы по соцполитике Ольга Швецова сообщила: социальная ориентированность трехлетнего бюджета Тюменской области остается неизменной. Все обязательства перед жителями региона будут выполнены в полном объеме.

– В бюджете региона заложены все необходимые средства на проведение мероприятий в рамках национальных проектов. 58 процентов расходов областного бюджета в 2021 году будет направлено на реализацию мероприятий в сфере образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и других направлений социальной политики, – отметила Щвецова.

По словам законодателя, на согласительных процедурах по бюджету депутаты фракции «Единая Россия» в первую очередь беспокоились о материально-техническом обеспечении учреждений здравоохранения.

– Мы понимаем, в каких непростых условиях работают врачи в период пандемии. Для нас было очень важно их поддержать, – резюмировала глава социального комитета.