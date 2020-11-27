Тюменцам выплатили более трех миллиардов рублей по больничным листам с начала года. Фото - Тюменский РО ФСС РФ.

В Тюменской области за девять месяцев текущего года было выдано более 425 тысяч больничных листов. Это больше показателя аналогичного периода прошлого года примерно на 25 тысяч.

Стоит отметить, что в этом году наблюдается значительный рост именно по выдаче электронных больничных. Так, в 2020 году в электронном виде было выдано порядка 300 тысяч, в 2019 – чуть более 150 тысяч электронных листков.

– Если посчитать все дни, которые проболели жители области, то получится 3 038 092 дня. Средний размер дневного пособия составил 1 004,81 рубля. Всего же за три квартала было выплачено пособий временной нетрудоспособности на сумму более 3 миллиардов рублей, что на 42,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – рассказали в пресс-службе Тюменского регионального отдела ФСС.