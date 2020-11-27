Психолог из Санкт-Петербурга повысит самооценку тюменских подростков. Фото предоставлено "КП".

29 ноября, в воскресенье, Тюмень проведёт крупный онлайн-форум, посвящённый семье и подросткам.

«В первом блоке нашего мероприятия, с 10:00 до 12:00, выступят представители Департаментов: социальной защиты населения, труда и занятости ТО, пенсионного Фонда и ФСС. Они расскажут о новых мерах поддержки семей, принятых в 2020 году, а также пошагово объяснят, как ими воспользоваться, - рассказывает организатор Семья&RocketForum online депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. - Во второй части, с 12:15 до 14:15, ведущие психологи страны и области объяснят, как родителям взаимодействовать с детьми в таких сложных вопросах, как развод, разговоры о сексе и школьный буллинг».

Так, уже понравившийся тюменским семьям на форумах в 2019 году, психолог из Санкт-Петербурга Никита Карпов проведёт 29 ноября две лекции:

- в 13:45 стартует его лекция для родителей «Как говорить с подростками о сексе»

- а в 15:15 состоится разговор о самооценке уже с молодыми слушателями RoketForum.

«Самооценка влияет на огромное количество вещей в нашей жизни. На достижения, желания, цели и на отношения с другими людьми, в том числе личные, - уверен Никита Карпов. - Чем прочнее твоя самооценка, тем спокойнее жить и тем большего ты захочешь и сможешь добиться. На лекции с подростками мы разберемся, что это за зверь такой, из чего складывается и как можно на свою самооценку повлиять. Также я дам ребятам задания, которые можно делать самостоятельно. А вот с родителями чуть раньше обсудим, почему 99% разговоров о сексе получаются напряженными и бестолковыми. Мы не получаем то, что хотим (а именно уверенности, что все будет хорошо), подросток испытывает раздражение, все чувствуют неловкость. Поэтому с мамами и папами на лекции разберемся в том: Почему не получается? Когда, как и вообще зачем стОит начать такой разговор? Как к нему правильно подготовиться? Что можно получить в результате?»

«Безусловно, тема деликатная, напряженная, но наша задача состоит как раз в том, чтобы снизить тревогу и повысить шанс на конструктивный разговор между родителем и подростком, - уверена Елена Кашкарова. - К тому же у нас будет возможность разобрать конкретные вопросы и ситуации, которые можно задать во время лекции».

Участие в форуме бесплатное. Организаторы просят пройти быструю регистрацию, чтобы вовремя получить уведомление о старте мероприятия. Больше о форуме можно почитать тут: https://www.detkityumen.ru/forum2020/.