Владимир Нефедьев прокомментировал принятие закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Фото - www.duma72.ru.

Владимир Нефедьев прокомментировал принятие закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». По словам депутата, главным приоритетом документа остаётся социальная направленность.

– Радует, что уделено внимание развитию культуры, образования, здравоохранения. Для многих лечебно-профилактических учреждений тюменского региона в 2021 году будет приобретено новое современное оборудование, планируется обновление существующих и строительство новых объектов, – отметил Нефедьев.

По словам народного избранника, в закон о бюджете вошли 29 программ. Отдельно законодатель сделал акцент на программе «Сотрудничество», которая реализуется с 2004 года. В 2021 году благодаря этому совместному проекту трех субъектов – Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа – люди улучшат свои жилищные условия, поправят здоровье, запланирована реконструкция объектов городской инфраструктуры.