«Мусор отдельно, батарейки отдельно». Тюменцев учат правильно выбрасывать отходы

Тюменцев учат правильно выбрасывать отходы. Фото - "ТЭО".

Тюменцам напомнили, как правильно выбрасывать отходы. Так, например, от батареек, градусников и лампочек вместе с обычным мусором избавляться нельзя.

По мнению специалистов «Тюменского экологического объединения», сегодня у местных жителей широкий выбор мест для безопасной утилизации отслуживших ртутьсодержащих предметов, батареек и других подобных опасных отходов. Вопрос обращения с лампочками и градусниками урегулирован на законодательном уровне – их обязаны принимать все без исключения управляющие компании.

– В последнее время возможности тюменцев в этом вопросе стали гораздо обширнее. Каждый из нас может поступить правильно и экологично, главное – желание. Сейчас поиск подходящего места приема таких отходов – это вопрос нескольких минут и всего пары запросов в интернете, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.