Идет подготовка ко Второму Тюменскому Экспортному Форуму. Фото - pixabay.com.

Второй Тюменский Экспортный Форум, который состоится 2 декабря, пройдет в формате онлайн. В настоящее время регистрация участников идет на официальном сайте проекта: http://exportforum.ru/

В мероприятии примут участие генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, представители федеральных и региональных органов власти, экспортеры, а также руководители международных компаний. Модератором традиционно выступит ведущая федерального телеканала «Россия 24» Эвелина Закамская.

По информации департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, три панельных сессии форума посвящены темам экспорта АПК, экспорта в промышленности и экспорта услуг. Кроме того, на платформе ZOOM пройдет образовательный мастер-класс, где участникам раскроют секреты эффективного участия в выставках.

Стоит отметить, что, в этом году при содействии Центра экспорта заключено 23 контракта, объем поддержанного экспорта за 9 месяцев составил более 15 млн. долл. США (15,8) и продолжает расти.