«Все отрасли профинансированы». Владимир Ковин – о бюджете Тюменской области. Фото - www.duma72.ru.

Глава аграрного комитета Владимир Ковин отметил профинансированность всех отраслей в принятом бюджете Тюменской области. По словам депутата, было выслушано множество предложений, прежде чем был принят главный документ региона.

– Прошло активное обсуждение на думских комитетах, затем в процессе работы согласительной комиссии. Прозвучало много предложений. Большинство из них вошли в финансовый документ, были учтены при принятии главного законопроекта. Бюджет сбалансированный. Понятно, что идет снижение по некоторым статьям расходов, поэтому не всех это устраивает, но этот факт объясним, пандемия внесла коррективы во все сферы нашей жизни, – заявил Ковин.

Депутат отметил, что все отрасли профинансированы, особенно это касается здравоохранения, образования, социальной сферы. Кроме того, сохранены все льготы, не остались в стороне дорожное хозяйство, газификация, инвестпрограммы и многое другое.