В Тюмени автоинспекторы задержали странного водителя. Фото - ГИБДД Тюменской области.

Тюменские автоинспекторы задержали 38-летнего водителя «Ауди», который вел себя странно. Мужчина зачем-то вплотную подъехал к комплексу фотовидеофиксации и перекрыл обзор камеры. Когда стражи порядка двинулись в сторону горожанина, тот попытался скрыться, но был задержан ближайшим нарядом.

При проверке иномарки выяснилось, что машина не состоит на учете в ГИБДД и у нее прекращена регистрация. Сам водитель лишен прав за совершение грубого нарушения ПДД. Также его оштрафовали за незаконную тонировку.

– Мужчина не объяснил, зачем закрывал своим автомобилем камеру. Возможно, таким образом он хотел помешать работе автоинспекторов. В этом году он 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе 8 раз за незаконную тонировку, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.