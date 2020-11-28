«Розы всегда вне конкуренции». Флорист рассказала о цветочном выборе тюменцев к Дню матери

Флорист рассказала о цветочном выборе тюменцев к Дню матери. Фото - pixabay.com.

В ближайшее воскресенье, 29 ноября, тюменцы отметят День матери и, конечно же, подарят главным женщинам в их жизни цветы. Местный флорист рассказала, какие букеты сейчас особенно популярны к предзаказам.

– Розы всегда были вне конкуренции. Этот цветок – вечная классика. Популярны также эустомы, ранункулюсы, каллы, гортензии и гиацинты. Сейчас в тренде оформлять букеты в японском стиле, так как они повторяют естественные природные формы и за счет этого имеют потрясающе привлекательный вид, – отметила сотрудник цветочного магазина Светлана.

Эксперт подсказала несколько лайфхаков, которые помогут продлить жизнь букету. Так, существует универсальная подкормка в виде порошка «Кризал», которая продлевает срок годности срезанных цветов. Специалист посоветовала часто менять воду в вазе. Кроме того, необходимо периодически подрезать низ стеблей цветков наискосок, передает «Тюменская область сегодня».