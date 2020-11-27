Ирина Лосева: «Почти 58% тюменского бюджета направлено на меры поддержки людей». Фото - www.duma72.ru.

Председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева отметила: главная задача бюджета Тюменской области – давать точки роста в будущем. По ее словам, в утвержденном бюджете учтены как формы поддержки малого и среднего предпринимательства, так и поддержка разных категорий граждан.

– У нас бюджет социально ориентированный. Почти 58 процентов бюджета направлено на меры поддержки людей, в нем учтены такие параметры, как выполнение правительством области государственных и региональных программ. Налоговая доля в бюджете области возрастет до 34 процентов именно за счет развития производственных мощностей. Обрабатывающая промышленность должна стать драйвером экономического роста на ближайшие три года, – заявила Лосева.

Кроме того, законодатель акцентировала внимание на развитии транспортной системы.

– Понятно, что расходы сокращены. То, что планировалось на развитие региональных и муниципальных дорог, будет выполнено. Планируется увеличение расходов по программам, которые рассчитаны на повышение производительности труда. На мой взгляд, региональный бюджет даст стимул Тюменской области для дальнейшего успешного развития на ближайшие три года, – резюмировала Инна Лосева.