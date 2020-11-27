Тюменца осудили за необоснованное получение пособия по безработице. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя поселка Туртас Уватского района. Мужчину признали виновным в мошенничестве при получении выплат.

– В июне 2020 года мужчина через портал «Работа в России» обратился в Центр занятости населения, чтобы его поставили на учет как безработного для получения пособия по безработице. В июле сельский житель по договору подряда стал работать в одной из организаций, однако ведомство об этом не уведомил и продолжал незаконно получать выплаты. В сентябре об этом узнали сотрудники полиции, было возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Стражи порядка выяснили, что мужчина похитил почти 19 тысяч рублей. В ходе следствия он возместил причиненный ущерб. Суд назначил подсудимому один год ограничения свободы. Нарушителю нельзя выезжать за пределы Уватского муниципального района и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции.