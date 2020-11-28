В Тюменской области усилят работу по сохранению редких видов животных. Фото - pixabay.com.

Тюменские ученые предложили создать единую сеть охраняемых природных территорий на приграничных участках России и Казахстана. Таким образом они предпринимают меры для сохранения редких видов животных.

Исследователи проанализировали территорию и отметили катастрофическое сокращение численности отдельных видов животных именно в результате действия человека. По словам заведующего кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергея Гашева, в результате исследований выделены несколько хорошо сохранившихся участков лесостепной зоны на юге Тюменской области, которые могут стать местами для создания участков комплексной сети особо охраняемых природных территорий.

– Они находятся в Бердюжском и Армизонском районах Тюменской области, а также на территории Челябинской и Курганской областей, а также вдоль пограничной реки Уй с казахской стороны в Костанайской области, – уточнил ученый, передает «АиФ – Западная Сибирь».