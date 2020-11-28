Тюменцы в среднем получают 49 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляет 49 078 рублей. Об этом сообщает Тюменьстат.

По информации ведомства, самым доходным для местных жителей стал второй квартал, в котором один работник в среднем зарабатывал 50 685 рублей. Интересно, что на этот же период пришлись жесткие ограничений из-за коронавируса.

– Больше всего тюменцы заработали в марте (51 525) и июне (51 452). Самые скромные доходы показал январь – всего 45 332 рублей. Небольшое снижение наблюдалось в августе и сентябре, когда средний заработок составлял 47 146 и 47 887 рублей соответственно, – сообщили в Тюменьстате, передает «Вслух.ру».