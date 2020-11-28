Тюменским пенсионерам рекомендуют заниматься йогой. Фото - pixabay.com.

Сотрудники Тюменского кардиоцентра – терапевт Валерия Гаранина и кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Антипина – рассказали пенсионерам, какие физические нагрузки им будут полезны. Встреча прошла дистанционно на платформе Zoom.

Специалисты порекомендовали пожилым людям больше ходить пешком, совершать легкие пробежки, а также заниматься йогой и скандинавской ходьбой.

– Для поддержания себя в хорошей форме нужно делать не менее 10 тысяч шагов в день в своем темпе, – напомнили сотрудники кардиоцентра пожилым людям. – Если есть желание заниматься спортом с утяжелением, какими-то интенсивными видами, предварительно стоит обследоваться, стабилизировать артериальное давление, исключить нарушения ритма. Физактивность улучшает метаболизм, увеличивает микроциркуляцию, повышает тонус и улучшает настроение, а всё это – основа здоровья.

Также стало известно, что для того, чтобы предотвратить развитие приобретенного старческого слабоумия, нужно развивать нейропластичность мозга. В этом помогают заучивание стихов, чтение, разгадывание кроссвордов, игра в шахматы, а также позитивные эмоции при общении, передает «Тюменская линия».