Тюменские агропредприятия поставляют продукцию за пределы региона. Фото - pixabay.com.

Поставки продукции за пределы Тюменской области осуществляют все крупные производства Тюменского района, а также представители малого и среднего бизнеса. Большая часть экспорта приходится на крупных сельхозпроизводителей.

– Сейчас мы реализуем продукцию примерно в равном соотношении: половина уходит за пределы региона, половина востребована местными потребителями, – отметил генеральный директор единственного в Уральском федеральном округе кролиководческого комплекса «Рощинский» Николай Степанов.

По словам Степанова, с каждым месяцем картина поставок меняется.

– Если летом у нас было много заказов из центральной части страны, то сейчас из северных округов, Омска и Екатеринбурга. Плюс, конечно, оживилась Тюмень, где есть потребность в диетическом мясе у учреждений социальной сферы. Всего сейчас реализуем 3,8 тонны мяса кролика ежемесячно, – резюмировал гендиректор предприятия.