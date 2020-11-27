В Тюмени появится сквер имени Владислава Крапивина. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

В Тюмени появится сквер имени писателя Владислава Крапивина. Идею почетного гражданина областной столицы Рафаэля Гольдберга поддержал глава города Руслан Кухарук. Новый зеленый уголок может разместиться на месте недавно снесенного долгостроя на улице Ленина (между улицами Кирова и Семакова).

– Это место практически примыкает к бывшему Ленинскому саду, на месте которого был построен Дворец пионеров. Рядом здание бывшей школы № 19, в которую бегал первоклашка Славик, за ней – Спасская церковь, в которой находилась библиотека. Через квартал – улица Герцена, где рос Владислав Крапивин, а чуть дальше – дом, где жил профессор Тюменского университета Владислав Петрович, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Тюменцев просят высказать своем мнение по этому предложению. Для этого нужно пройти небольшой опрос на портале «Я решаю!».