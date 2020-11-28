Погода на 28 ноября в Тюмени: ночной снег закончится к утру

В Тюмени ночной снег закончится к утру. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 28 ноября, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Ночью возможен мелкий снег, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 11 – 12 градусов, днем – минус 10 – 11. Вечером столбики термометров покажут 11 – 12 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть восточный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 метр в секунду.

28 ноября почитается память исповедников Гурия, Самона и Авива. В народе этот день называли Гурьевым и отмечали: «Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья», то есть до весны. Еще говорили: «Гурьян на пегой кобыле землю объезжает» – стоит грязь и снег. Много снега в этот день предвещает урожайный год, а пасмурная погода – мокрый май.