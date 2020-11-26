Для жителей Тюменской области, находящихся на самоизоляции, работает единый кол-центр

Для жителей Тюменской области, находящихся на самоизоляции, работает единый колл-центр

Работа единого кол-центра и муниципальных диспетчерских служб организована в Тюменской области для пенсионеров старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и инвалидов, оказавшихся на самоизоляции.

Как сообщили в департаменте социального развития региона, все, кому нужно доставить на дом продукты, лекарства, предметы первой необходимости, могут звонить по телефону в Тюмени 8-800-201-41-41 с 8 до 20 часов и по телефонам диспетчерских служб в муниципальных образованиях региона. По этим же номерам окажут всю необходимую психологическую или консультационную помощь по мерам социальной поддержки. В команде волонтеров Тюменской области более 2 тысяч человек, которые готовы прийти на помощь.

Людям из группы риска, которым нужен медицинский рецепт, сегодня не рекомендуется посещать поликлинику. Всю информацию о выписке рецепта и сроках доставки лекарств на дом можно уточнить по телефону поликлиники по месту жительства.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», люди, которых обслуживают социальные работники на дому, во время обязательной самоизоляции бесплатно получают услуги по доставке продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости независимо от условий предоставления социального обслуживания.