Тюменские ученики в 2021 году докажут на своем опыте: «В школе классно»

Тюменские ученики в 2021 году докажут на своём опыте: «В школе классно»

Прием заявок для участия в проекте «В школе классно» открыли ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» и областной детский центр «Ребячья республика». Как сообщили в региональном департаменте социального развития, в рамках проекта для классов проведут цикл обучающих занятий с использованием современных технологий и мастер-классы для учителей на тему «Современные формы работы с детьми в рамках внеучебной деятельности в школе».

Участие в проекте в 2021 году примут 30 школьных классов из Тюмени и Тюменского района. По окончании проекта 750 ребят узнают, насколько полезно использовать мобильные приложения, какие профессии будут популярны в будущем, и расширят кругозор при помощи VR-технологии. Кроме того, школьники узнают правила самоорганизации и управления личным временем, научатся новому виду прикладного творчества, взаимодействию в команде и улучшат микроклимат в классном коллективе.

– В проекте используются элементы геймификации, а также каждый участник получит интерактивный блокнот Skill-book, который будет сопровождать ребенка в ходе занятий и поможет закрепить полученные знания, – рассказали в департаменте.

Чтобы принять участие в проекте, нужно до 18 декабря этого года подать заявку через форму на официальном сайте центра «Ребячья республика». Каждому классу, который планирует стать участником проекта, нужно снять небольшой видеоролик о классе. В нем нужно рассказать, почему они хотят участвовать в проекте. Из всех поступивших заявок отберут 30 классов для участия.

Отметим, что проект «В школе классно» стал победителем конкурса на предоставление грантов президента РФ, поэтому участие бесплатное. Кроме того, проект вошел в шорт-лист всероссийского конкурса «Мой проект – моей стране!», что подтверждает высокую социальную значимость идеи, которую он несет.