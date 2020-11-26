Проект Тюменской области в сфере здравоохранения заметили на всероссийском конкурсе

Департамент информатизации Тюменской области занял III место в номинации «Лучший проект года» в категории «Большие и средние проекты» по итогам VII ежегодного конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный олимп». Каждый год его проводит аналитический центр при правительстве РФ. Победителей проекта объявили в первый день конференции «Практики проектного управления – 2020».

Команда департаменте презентовала проект «Создание единой диспетчерской службы скорой и неотложной медицинской помощи». В регионе его полностью реализовали в апреле 2020 года, и уже сейчас он важная составляющая сферы здравоохранения Тюменской области. Благодаря проекту регион еще на один шаг приблизился к стратегической цели здравоохранения – повышение доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам.

В рамках проекта создали единую диспетчерскую скорой медицинской помощи, функционал которой позволяет переадресовать вызовы из муниципалитетов региона в скорую Тюмени. Единую региональную информационную автоматизированную систему скорой медицинской помощи внедрили во всех медорганизациях Тюменской области, которые участвуют в оказании скорой и неотложной помощи.