В Тюменской области семьям, которых затронул ВИЧ, помогут уберечься от коронавируса

Специальный проект «Сохраняя здоровье семьи», поддержанный президентским грантом, реализуется в Тюменской области. Он направлен на помощь многодетным, неполным и малообеспеченным семьям, которых затронул ВИЧ. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, основная идея – уменьшить ущерб, который нанесла людям пандемия коронавируса, оказать им материальную, информационную и консультативную помощь в лечении ВИЧ-инфекции и оградить их детей от заражения. В проекте примут участие 120 семей.

По словам руководителя общественной организации «Поколение» Натальи Устюжаниной, на сегодняшний день более 70 семей Тюменской области, затронутых ВИЧ-инфекцией, получили продуктовые наборы и средства защиты от ковида.

– Это семьи, проживающие как в Тюмени, так и в самых удаленных уголках Тюменской области. Мы видим, насколько важна помощь людям в это нелегкое время, – рассказала она.

Вторая часть проекта – доставка антиретровирусных лекарств пациентов, которые не смогли получить их самостоятельно и вовремя. Как отметила главный специалист по ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения Тюменской области Ольга Саража, большинство пациентов с ВИЧ строго соблюдают назначенную терапию.

– Проект помогает сохранять и поощрять их приверженность лечению, уберечь самого пациента от тяжёлых осложнений инфекции, а окружающих – от заражения, – отметила Ольга Саража.

За все 15 месяцев, на которые рассчитан проект, семьи получат 590 продуктовых наборов. Еще 70 наборов сухих молочных смесей получат ВИЧ-положительные мамы с новорожденными детьми. Это очень важно, ведь им нельзя кормить детей грудью, чтобы не заразить младенца.

Кроме того, каждая семья получит антисептики, одноразовые маски и перчатки. Средства защиты помогут участникам проекта защитить семьи от различных инфекций.