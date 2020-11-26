В Тюменской области работает Единый телефон системы долговременного ухода

Единый телефон системы долговременного ухода работает в Тюменской области на базе Координационного центра системы долговременного ухода, созданного в областном геронтологическом центре. Как сообщили в региональном департаменте социального развития, каждый человек может получить консультацию по реализации системы долговременного ухода за пожилыми тюменцами и инвалидами.

Специалисты помогут ответить на следующие вопросы:

- оказание психологической поддержки пенсионерам и инвалидам, а также людям, которые ухаживают за тяжелобольными людьми;

- социальное обслуживание тюменцев на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания;

- оказание социальной помощи и предоставление социальных услуг одиноким тюменцам;

- деятельность школ по уходу за тяжелобольными гражданами в Тюменской области, виртуальной школы по уходу и реабилитации;

- другие вопросы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Звонить можно абсолютно бесплатно по телефону 8-800-550-27-27, с 8 до 16.30 по будням. Подробности – по телефону 8 (3452) 51-70-48, интернет-сайт: www.togc.ru.