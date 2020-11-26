Сборная Тюменской области попала в пятерку лучших команд Дельфийских игр России

Сборная Тюменской области попала в пятёрку лучших команд Дельфийских игр России

Сборная Тюменской области впервые за последние два года попала в пятерку лучших команд на XIX Молодежных Дельфийских играх России. В общем командном зачете сборная заняла четвертое место, завоевав 4 золотые, 5 серебряных медалей и 6 специальных дипломов. В 2019 году команда региона расположилась на 11-й ступени, годом ранее – на 18-й.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, Дельфийские игры имеют огромное значение для развития талантливых детей и молодежи.

– Командный результат Тюменской области – это огромный прогресс, основанный на системном подходе в выявлении и развитии талантов в нашем регионе. Я благодарю родителей и педагогов, которые вырастили и подготовили победителей, а также желаю нашим талантам дальнейших побед и достижений, – отметила она.

Золотые медали получили:

- Юрий Меньшиков (баян\аккордеон, 10 – 13 лет);

- детский фольклорный ансамбль «ЯрецЪ» (ансамблевое народное пение, 10 – 15 лет);

- Алина Шайхутдинова (кулинарное искусство, 18 – 24 года);

- Екатерина Мокина (искусство воспитания, 21 – 24 года).

Серебряные медали получили:

- Ирина Елохина (художественное чтение, 14 – 17 лет);

- Софья Ивина (флейта, 10 – 13 лет);

- Олег Осипов (кулинарное искусство, 15 – 17 лет);

- Мария Малетина (искусство воспитания, 18 – 20 лет);

- цирковая студия «Икар» (цирковое искусство, 10 – 24 года).

Специальными дипломами отмечены Татьяна Михалева (фортепиано, 14 – 17 лет), Алина Бабушкина (классическая гитара, 16 – 20 лет), Дарья Иванова (академическое пение, 22 – 25 лет), Милена Яковлева (флейта, 19 – 23 года), Полина Митрофанова (эстрадное пение, 10 – 13 лет) и Влада Хамидулина (цирковое искусство, 10 – 24 года).