Выпускники «Школы социального предпринимательства» стажируются на предприятиях по всей России

Образовательный проект «Школа социального предпринимательства» действует в Тюменской области с 2017 года. Центр инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» направляет ее выпускников на стажировку, где они оценивают работу организации изнутри и получают уникальный опыт.

«Школа социального предпринимательства» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В ней учатся как действующие предприниматели и представители социально ориентированных НКО, так и начинающие бизнесмены. Выпускник «Школы» может сам предложить организацию, где он хочет пройти стажировку. Тогда специалисты инвестагентства организовывают стажировку в обычном режиме на тюменских предприятиях либо на предприятиях в других городах.

К примеру, предпринимательница Мария Фельгер (Новая Заимка) развивает в родном селе кружково-досуговую деятельность для детей и взрослых. В будущем она планирует лицензировать свою деятельность и перейти в образовательный формат с выдачей документов об образовании. Этим летом Машу отправили на стажировку в Заводоуковскую школу искусств, где бизнес-леди познакомилась с требованиями к образовательным программам для учеников и особенностям лицензирования.

Другая выпускница, Вероника Чикишева, вернулась из Санкт-Петербурга, где прошла стажировку в Российском этнографическом музее. Вероника развивает в Тюмени пошив традиционного русского костюма в «Пространстве традиций «Среда».

По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы инвестиционного агентства Тюменской области Александры Князевой, подопечные «Школы» стажировались в Заводоуковске, Тюмени и Санкт-Петербурге.

– В новом потоке «Школы социального предпринимательства», который сейчас обучается, есть перспективные проекты по сельскому туризму, и мы планируем организовать следующую стажировку в одном из интереснейших самобытных уголков нашей страны, – отметила Князева.

В 2020 году в Ярковском и Тюменском районах, в Ишиме и селе Омутинском запущено четыре потока «Школы». В декабре набор открывается и для тюменцев.